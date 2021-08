Riforma della giustizia, primo ok alla Camera - 40 M5s non votano, ira di Conte (Di domenica 1 agosto 2021) La Riforma Cartabia arriva all'esame della Camera ma il governo può stare tranquillo. Segnali di disagio arrivano dalle opposizioni, che tentano di rallentare l'iter di approvazione del ddl su cui il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 1 agosto 2021) LaCartabia arriva all'esamema il governo può stare tranquillo. Segnali di disagio arrivano dalle opposizioni, che tentano di rallentare l'iter di approvazione del ddl su cui il ...

Advertising

fattoquotidiano : In effetti era difficile sapere prima – ci mettiamo nei panni dei conduttori del talk In Onda – cosa pensasse della… - fattoquotidiano : Riforma giustizia, l’autodifesa della Cartabia: “La politica si è occupata di bandierine, non dei contenuti. Critic… - marcodimaio : Grazie all’emendamento di @LAnnibali alla riforma della giustizia da oggi per chi violerà il divieto di avvicinamen… - angela_massi : RT @EleonoraCamilli: Non serve #iussolisportivo, ma una riforma seria della legge sulla cittadinanza (la 91/92) per i ragazzi nati e/o cres… - sissiisissi2 : RT @lucianoghelfi: Il #governo conferma che entro stasera chiederà un doppio voto di #fiducia sulla riforma della #Giustizia. Dichiarazione… -