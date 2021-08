Ostia | detenuto evade dall' ospedale | è caccia all' uomo Ecco come è fuggito

Advertising

CorriereCitta : Ostia, detenuto scappa dal Grassi: era stato ricoverato per aver ingerito droga, ora è caccia all’uomo - Caserta24ore : Carceri: Detenuto evade dall’ospedale di Ostia, in questi casi servirebbe il taser - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Carceri: Uilpa, detenuto evade da ospedale Ostia. Trentunenne sudanese, si riteneva avesse ingerito ovuli droga #ANSA ht… - qnazionale : Roma, detenuto evade dall'ospedale di Ostia. Uilpa: 'Fuori dal carcere serve il taser' - AnsaRomaLazio : Carceri: Uilpa, detenuto evade da ospedale Ostia. Trentunenne sudanese, si riteneva avesse ingerito ovuli droga… -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia detenuto

evade dall'ospedale Il, un uomo di 31 anni originario del Sudan, era stato arrestato qualche giorno fa all'aeroporto di Fiumicino perché, come spiega il segretario della ..."Undi 31 anni, originario del Sudan, arrestato qualche giorno fa al suo arrivo all'aeroporto ... e ricoverato all'ospedale 'GB Grassi' di, dov'era piantonato dalla Polizia penitenziaria ..."Un detenuto di 31 anni, originario del Sudan, arrestato qualche giorno fa al suo arrivo all'aeroporto di Fiumicino, perché si riteneva avesse ingerito ...Un 31enne originario del Sudan era stato ricoverato per la sospetta ingestione di ovuli di droga, era piantonato dalla Penitenziaria. De Fazio: «Chiediamo a Draghi e a Cartabia l’adozione di misure co ...