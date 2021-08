Movimento ‘Macroregione Sud’ | Domenico Russo ai vertici nel Sannio

Leggi su anteprima24

(Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Coordinatrice Regionale Arch. Alessandra Caldoro ha nominato l’Arch.quale delegato provinciale per Benevento del“Macroregione Sud” che è stato presente alle scorse elezioni regionali della Campania. Ilsi colloca nell’ambito del centro-destra ed intende portare il suo fattivo contributo alle prossime elezioni amministrative che interesseranno la città di Benevento e numerosi comuni delche devono essere rilanciati, per storia e tradizione, nello sviluppo concreto e sinergico del Meridione d’Italia nella nuova macroregione Sud. Per ...