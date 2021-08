Motocross, in Belgio vince Febvre. Cairoli quinto (Di domenica 1 agosto 2021) Il protagonista di giornata è Herlings al rientro ROMA - Romain Febvre ha vinto gara 2 a Lommel del Gran Premio del Belgio, valido come sesta prova del mondiale di Motocross. La vittoria è andata al ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 1 agosto 2021) Il protagonista di giornata è Herlings al rientro ROMA - Romainha vinto gara 2 a Lommel del Gran Premio del, valido come sesta prova del mondiale di. La vittoria è andata al ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Motocross GP Belgio MXGP in DIRETTA: Febvre vince gara-2 settimo Cairoli - #Motocross #Belgio #DIRETTA:… - FedeAle1525 : RT @RaiSport: ?? #MXGPLemmel, #Herlings conquista #gara1, #Cairoli terzo L'olandese vince a sole due settimane dall'infortunio alla spalla… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Belgio MXGP in DIRETTA: Febvre torna leader! Cairoli insegue - #Motocross #Belgio #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Belgio MXGP in DIRETTA: Pauls guida il gruppo davanti a Gajer. Cairoli insegue - #Motocross… - RaiSport : ?? #MXGPLemmel, #Herlings conquista #gara1, #Cairoli terzo L'olandese vince a sole due settimane dall'infortunio al… -