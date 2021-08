Memorabile staffetta 4 x 100 mista! Sono già nella storia

Leggi su ck12

(Di domenica 1 agosto 2021) Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso ed Alessandro Miressi Screenshotmista 4×100 Bronzo. Non si può definire altrimenti l’impresa di Thomas Ceccon , Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso ed Alessandro Miressi. Un’impresa storica poiché mai lamista aveva raggiunto il podio in una competizione olimpica. I precedenti olimpici riguardanti le staffette premiate con medagliesoltanto due e riguardano le steffette a stile libero: Il bronzo4 x 200 ad Atene 2004 e l’argento4 x 100 in questa stessa olimpiade con Ceccon e Miressi ...