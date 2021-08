La folle richiesta di Elon Musk a Tim Cook ed Apple: una indagine giornalistica svela cos’è accaduto (Di domenica 1 agosto 2021) Nel libro scritto dal giornalista Tim Higgins è presente un dialogo tra Elon Musk e Tim Cook con una proposta davvero interessante. Cook e MuskUn caso curioso quello del dialogo tra Musk e Cook, che i due negano di aver avuto. Tutto risale al 2016. Lo racconta il noto giornalista del Wall Street Journal, Tim Higgins, nel libro che uscirà il 3 agosto con il titolo “Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century” (“Gioco di poteri: Tesla, Elon Musk e la scommessa del secolo”). Le ... Leggi su computermagazine (Di domenica 1 agosto 2021) Nel libro scritto dal giornalista Tim Higgins è presente un dialogo trae Timcon una proposta davvero interessante.Un caso curioso quello del dialogo tra, che i due negano di aver avuto. Tutto risale al 2016. Lo racconta il noto giornalista del Wall Street Journal, Tim Higgins, nel libro che uscirà il 3 agosto con il titolo “Power Play: Tesla,, and the Bet of the Century” (“Gioco di poteri: Tesla,e la scommessa del secolo”). Le ...

