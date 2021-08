Juan Musso | “Onorato di giocare con l’Atalanta Bergamo? Città bellissima”

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 1 agosto 2021) Tramite il canale Youtube del, il neo portiere nerazzurroha rilasciato le sue prime dichiarazioni. Atalanta, le prime dichiarazioni diView this post on Instagram A post shared by Atalanta B.C. (@atalantabc) “Un mese molto intenso per me. Una gioia immensa aver vinto la Coppa America, mi avevano parlato bene del Centro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Atalanta, settimana decisiva per la trattativa (si respira ottimismo). La situazione-Atalanta, è fatta. ...