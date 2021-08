Jacobs è in finale dei 100 metri: il primo italiano nella storia. E fa il record d'Europa (Di domenica 1 agosto 2021) Per la prima volta un italiano correrà la finale dei 100 metri alle Olimpiadi. L'azzurro Marcell Jacobs è infatti qualificato alla finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con 9'84, record ... Leggi su leggo (Di domenica 1 agosto 2021) Per la prima volta uncorrerà ladei 100alle Olimpiadi. L'azzurro Marcellè infatti qualificato alladei 100alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con 9'84,...

ItaliaTeam_it : PAZZESCOOOOOOOOOOOOO! 9.84!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Marcell Jacobs in finale nei 100 metri a #Tokyo2020! #ItaliaTeam… - Coninews : MARCELL VOLA IN FINALEEEEEE! ?? Con uno strepitoso 9.84, nuovo record italiano, Marcell #Jacobs ottiene il pass pe… - Eurosport_IT : ?????????? ???????????? ???????????????????????????????? ?????????? Marcell Jacobs vola in finale dei 100m con il NUOVO RECORD EUROPEO! Sei un F… - mariarosariaFo8 : RT @AlbertoLela: - #Jacobs riscrive la storia italiana conquistando la finale dei 100 metri con record europeo. Orgoglio azzurro a #Tokyo… - Bubu_Inter : RT @TrashAddicted: RECORD EUROPEO 9.84! #Tamberi esulta per #Jacobs tra un salto e l'altro nella sua finale #GiochiOlimpici #Athletics #Ja… -