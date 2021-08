Inter, la promessa a Barella: in arrivo il rinnovo (Di domenica 1 agosto 2021) Inter, Barella torna a Milano da campione d’Europa: c’è una promessa da parte dell’Inter per il futuro del giocatore Vacanze terminate per Nicolò Barella. Il centrocampista fresco campione d’Europa con la Nazionale è atteso a Milano nella giornata di domani per aggregarsi al gruppo di Simone Inzaghi. Nelle ultime settimane, complici anche prestazioni di alto livello, sono stati molti i club che si sono detti Interessati al mediano nerazzurro. L’Inter però, che fa di Barella una delle colonne portanti, avrebbe fatto una promessa: per ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021)torna a Milano da campione d’Europa: c’è unada parte dell’per il futuro del giocatore Vacanze terminate per Nicolò. Il centrocampista fresco campione d’Europa con la Nazionale è atteso a Milano nella giornata di domani per aggregarsi al gruppo di Simone Inzaghi. Nelle ultime settimane, complici anche prestazioni di alto livello, sono stati molti i club che si sono dettiessati al mediano nerazzurro. L’però, che fa diuna delle colonne portanti, avrebbe fatto una: per ...

