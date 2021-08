Infortunio Rog, messaggio del Napoli: «Ti aspettiamo in campo» (Di domenica 1 agosto 2021) Ennesimo brutto Infortunio per Marko Rog: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. Il Napoli scrive al suo ex calciatore Il Napoli scrive a Marko Rog. Il centrocampista del Cagliari ha oggi scoperto l’entità del suo Infortunio: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il croato è stato tartassato dagli infortuni nella sua giovane carriera che ne hanno compromesso la continuità di rendimento e ovviamente quella fisica. Forza Marko! Ti aspettiamo di nuovo in campo pic.twitter.com/nLrgXcIlJl — Official SSC Napoli ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Ennesimo bruttoper Marko Rog: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. Ilscrive al suo ex calciatore Ilscrive a Marko Rog. Il centrocampista del Cagliari ha oggi scoperto l’entità del suo: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il croato è stato tartassato dagli infortuni nella sua giovane carriera che ne hanno compromesso la continuità di rendimento e ovviamente quella fisica. Forza Marko! Tidi nuovo inpic.twitter.com/nLrgXcIlJl — Official SSC...

