Formula Uno, furia Verstappen: “Basta con queste domande del cavolo…” (Di domenica 1 agosto 2021) Gli echi di SIlverstone continuano a riecheggiare a distanza di tempo. E sono voci che, alla lunga, mettono a dura prova i protagonisti della vicenda. Ma cosa è successo nel Gran Premio di Gran Bretagna? Per i pochi che ancora non lo sapessero, Lewis Hamilton è venuto in contatto con il pilota olandese (e leader del Mondiale) della Red Bull decretando la sua eliminazione. Il britannico, dopo una lunga rimonta, si è imposto in volata su Charles Leclerc vincendo il GP ed avvicinandosi alla vetta. Tra le due scuderie non è stata (ancora) rimarginata la ferita, ma i due corridori sembrano essersi lasciati alle spalle l’episodio. È giustificata, quindi, la furia di Max ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 agosto 2021) Gli echi di SIlverstone continuano a riecheggiare a distanza di tempo. E sono voci che, alla lunga, mettono a dura prova i protagonisti della vicenda. Ma cosa è successo nel Gran Premio di Gran Bretagna? Per i pochi che ancora non lo sapessero, Lewis Hamilton è venuto in contatto con il pilota olandese (e leader del Mondiale) della Red Bull decretando la sua eliminazione. Il britannico, dopo una lunga rimonta, si è imposto in volata su Charles Leclerc vincendo il GP ed avvicinandosi alla vetta. Tra le due scuderie non è stata (ancora) rimarginata la ferita, ma i due corridori sembrano essersi lasciati alle spalle l’episodio. È giustificata, quindi, ladi Max ...

Advertising

FBiasin : L’#Inter ha l’ok di #Bellerin ma non ha ancora chiuso con l’#Arsenal. Stesso discorso per #Nandez-#Cagliari. In… - sportface2016 : #F1, come vedere l'#HungarianGP in diretta oggi pomeriggio - AbbatePeppe : @docgariff @PeppePalm @Scass_andra @GJustjuve @mike_fusco @elisabroggi @ColpogobboYtube @GianlucaGarro @Djnc78… - docgariff : @PeppePalm @Scass_andra @GJustjuve @mike_fusco @AbbatePeppe @elisabroggi @ColpogobboYtube @GianlucaGarro @Djnc78… - chimeraoscura : @Corriere 100k su 67milioni di francesi…ce ne stanno di più a un gran premio di formula uno…Un successone… -