Fabio Testi | confessione clamorosa | “Ho una relazione segreta”

Advertising

infoitcultura : Fabio Testi compie 80 anni e rivela: 'Ho un amore segreto con una donna di 35 anni' - infoitcultura : Fabio Testi compie 80 anni e rivela: “Ho una relazione segreta con una donna di 35 anni” - infoitcultura : Fabio Testi: quasi 80 anni e non sentirli! L’attore ha una fidanzata segreta. - IncontriClub : Fabio Testi: “Ho una relazione segreta con una donna di 35 anni” - zazoomblog : Fabio Testi: quasi 80 anni e non sentirli! L’attore ha una fidanzata segreta. - #Fabio #Testi: #quasi #sentirli! -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Testi

Musicisti: Trio Francesco Scaramuzzino (pianoforte), Pino Delfino (contrabbasso),Tropea (... 20' di intervento storico - critico, 20' di interventi musicali e 45' di letture dailetterari/...... un fil rouge (neidi Renzo Sicco) in grado di legare tra loro elementi che non erano pensati ... Leo Merati (tecnica e sguardo), Paolo Bonapace (disegno luci),Galanti (realizzazione ...OLBIA. Un arresto per resistenza e lesioni a un pubblico ufficiale e tre denunce per detenzione di sostanze stupefacenti. È il bilancio dei servizi messi in campo nei giorni scorsi dal personale del.."Non c'è 2 senza te" è una commedia LGBTQ+ italiana. Nel cast troviamo Fabio Troiano e Dino Abbrescia nei panni della coppia gay, la sensuale ...