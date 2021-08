F1 GP Ungheria 2021, secondo posto a rischio per Vettel: fornito campione ridotto di carburante (Di domenica 1 agosto 2021) Il secondo posto di Sebastian Vettel nel GP di Ungheria di F1 è doppiamente a rischio a causa di due mancati rispetti delle procedure. Uno, alla partenza, probabilmente quando ha indossato la maglia arcobaleno sopra alla divisa dell’Aston Martin. Il secondo, all’arrivo, perché non ha potuto far prelevare un campione di un litro di benzina agli steward: dalla sua vettura è stato possibile ricavare solo 0.3 litri, come ha dichiarato il delegato FIA Bauer, e questo potrebbe comportare una penalità, regolamento alla mano (ciascun pilota deve essere in grado di fornire almeno ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Ildi Sebastiannel GP didi F1 è doppiamente aa causa di due mancati rispetti delle procedure. Uno, alla partenza, probabilmente quando ha indossato la maglia arcobaleno sopra alla divisa dell’Aston Martin. Il, all’arrivo, perché non ha potuto far prelevare undi un litro di benzina agli steward: dalla sua vettura è stato possibile ricavare solo 0.3 litri, come ha dichiarato il delegato FIA Bauer, e questo potrebbe comportare una penalità, regolamento alla mano (ciascun pilota deve essere in grado di fornire almeno ...

Advertising

fattoquotidiano : Gp Ungheria, Vettel contro Orban e regole F1: maglietta pro Lgbt durante l’inno iniziale. “Sostengo chi soffre, squ… - Agenzia_Ansa : Un casco con un arcobaleno: lo ha indossato Sebastian Vettel per il Gp di Ungheria, un chiaro messaggio di protesta… - Open_gol : Il campione tedesco è sotto investigazione per non aver rispettato le procedure: «Sono ben felice di incassare qual… - ailliwre : RT @Gazzetta_it: F1, clamoroso in Ungheria: Vettel verso la squalifica, Sainz sale sul podio? - sportface2016 : #F1, secondo posto a rischio per #Vettel: fornito un campione ridotto di carburante all'arrivo -