Elon Musk non voleva sostituire Tim Cook | Punto Informatico (Di domenica 1 agosto 2021) Elon Musk smentisce quanto scritto nel libro di un giornalista: non ha mai chiesto di diventare il CEO di Apple in seguito all’acquisizione di Tesla. Elon Musk non voleva sostituire Tim Cook Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Elon Musk non voleva sostituire Tim Cook Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di domenica 1 agosto 2021)smentisce quanto scritto nel libro di un giornalista: non ha mai chiesto di diventare il CEO di Apple in seguito all’acquisizione di Tesla.nonTim. Read MoreL'articolononTimproviene da HelpMeTech.

Advertising

puntotweet : Elon Musk non voleva sostituire Tim Cook - AutoElettrica : Elon Musk ha chiesto a Tim Cook di nominarlo Ceo di Apple? La «rivelazione» in un libro: Siamo nel 2016: Tesla sta… - pcexpander : Elon Musk avrebbe chiesto di diventare CEO di Apple - infoiteconomia : Jeff Bezos sfida Elon Musk, il suo nuovo obiettivo è la missione Nasa per tornare sulla Luna - infoiteconomia : Tesla Model Y, svolta importante in Germania: l’obiettivo di Elon Musk -