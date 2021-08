Disastro scherma | lo scenario della rifondazione e i giovani per Parigi

(Di domenica 1 agosto 2021) Alle Olimpiadi l’Italia maschile di fioretto esce di scena ai quarti per mano del Giappone che vince 45-43. Il commento a cura del nostro inviato a Tokyo Francesco Ceniti Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Disastro scherma

Risultati live e programma degli italiani in gara oggi, domenica 1 agosto. Un altro, clamorosodellaitaliana nell'ultima gara delle Olimpiadi di Tokyo 2020: la squadra del fioretto maschile è stata subito eliminata. Nei quarti di finale, gli azzurri ( Alessio Foconi, Daniele ...Alle Olimpiadi l'Italia maschile di fioretto esce di scena ai quarti per mano del Giappone che vince 45 - 43. Il commento a cura del nostro inviato a Tokyo Francesco CenitiSubito fuori invece gli azzurri del fioretto. L'Italia incrementa il suo medagliere alle Olimpiadi: un argento per Mauro Nespoli nel tiro con ...Disastro scherma: l'Olimpiade si chiude nel peggiore dei modi, con la sconfitta del fioretto maschile a squadre ai quarti di finale contro il Giappone ...