Covid in Lombardia: ieri zero decessi per la pandemia ma aumentano i ricoveri (Di domenica 1 agosto 2021) Sono 522 i nuovi casi di Covid - 19 in Lombardia (ieri +777), a fronte di 29.726 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, di cui è risultato positivo l'1,75% (ieri il tasso era dell'1,97%). Da ieri non ... Leggi su leggo (Di domenica 1 agosto 2021) Sono 522 i nuovi casi di- 19 in+777), a fronte di 29.726 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, di cui è risultato positivo l'1,75% (il tasso era dell'1,97%). Danon ...

matteosalvinimi : Non ci volevo credere. Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato come un leone… - Corriere : Covid in Lombardia, i ricoveri tornano a salire. Crolla di 10 anni l’età media dei pazienti - Corriere : Marco, che ha sfidato i no vax: «Mio padre medico morto di Covid, dovevo parlare» - BolaffioLirio : RT @PAOLANURNBERG: #Cuba ha aiutato l'#Italia all'inizio della pandemia con un gesto commovente, inviando i propri medici in #Lombardia. Ad… - Museica1306 : ah, ricordo quando la lombardia correva veloce col covid a causa della tua incompetenza. taci, fontana -