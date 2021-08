Amici, senza precedenti a Mediaset: quando andrà in onda. De Filippi, altro trionfo (Di domenica 1 agosto 2021) Come sempre, l'ultima stagione di Amici - il talent-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - è stata un successione. La vincitrice alla fine è stata Giulia Stabile, la ballerina amatissima dagli italiani. E Amici, ovviamente, il prossimo anno tornerà in onda sui canali Mediaset, in palinsesto su Canale 5, la rete ammiraglia. Il punto è che la edizione numero venti, ovvero l'ultima, ha raccolto risultati anche superiori alle attese, tanto ha spinto la produzione a lanciare Amici con ben due mesi di anticipo. L'indiscrezione viaggia su Vero Tv, dove si legge che il format della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Come sempre, l'ultima stagione di- il talent-show condotto da Maria Desu Canale 5 - è stata un successione. La vincitrice alla fine è stata Giulia Stabile, la ballerina amatissima dagli italiani. E, ovviamente, il prossimo anno tornerà insui canali, in palinsesto su Canale 5, la rete ammiraglia. Il punto è che la edizione numero venti, ovvero l'ultima, ha raccolto risultati anche superiori alle attese, tanto ha spinto la produzione a lanciarecon ben due mesi di anticipo. L'indiscrezione viaggia su Vero Tv, dove si legge che il format della ...

