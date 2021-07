(Di sabato 31 luglio 2021) 00:00 Covid, per il Corsera aumentano i contagi e i ricoveri, per il Qn solo i contagi. 01:40 Green pass, un incomprensibile Gianni Vattimo, sulla Stampa, dà ragione a Cacciari. 03:00, si parla già di terza dose. Ma, come dice Il Tempo, tra poco scadranno ledi medici e dei primi vaccinati. 04:15 Bene il Pil, cresciamo meno di Spagna e Portogallo e più di Francia e Germania. Ma qualcuno si è chiesto perché siamo primi questa volta con i più deboli? Che riforme e mostruosi cambiamentirealizzato? 06:10 Il Messaggero e il reddito di cittadinanza, che non ci fa trovare stagionali. 07:50 Fermi tutti, la Cartabia va a ...

Advertising

zazoomblog : Vaccini scadono le immunità: abbiamo un problema? - #Vaccini #scadono #immunità: #abbiamo - NicolaPorro : ?? Ancora confusione su #contagi e #ricoveri, Unicredit salva #Mps dal tracollo, la storia imbarazzante del magistra… - Ivan74327319 : @AzzurraBarbuto Stanno stringendo il cappio perché a settembre scadono i lotti dei vaccini e devono per forza curar… - LucaBurnout : @Filomen30847137 Perché i vaccini scadono e a ottobre escono le terapie che li mettono fuori dai giochi li devono i… - robymark1 : RT @Stevedark79: @GiovanniToti @ilfoglio_it No, insistete perché i 'vaccini' scadono il 31 Agosto 2021. Presentatevi con un avvocato se sie… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini scadono

Bufale.net

La bufala deicheil 20 ottobre: ecco la verità sulla nota Whatsapp La risposta, come accade spesso in questi casi, è in effetti molto più semplice di quanto si possa pensare: la data ...I presenti hanno anche posto numerosi interrogativi e posto l'accento sul fatto che a ottobre i. Per cui, questo potrebbe essere uno dei motivi dell'accelerata sulle vaccinazioni. ...Convenzione voluta “per dare un nuovo impulso alla campagna vaccinale Covi-19 per un periodo di tre mesi e sino al 11.07.2021, poi prorogato sino al 31.07” ..."C'è un disallineamento perché il green pass non tiene conto della possibilità di vaccinarsi entro un anno introdotta dalla circolare di luglio del Cts" spiega all'AGI il presidente dell'Ordine dei Me ...