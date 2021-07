Una Vita Anticipazioni 1 agosto 2021: Felipe aggredisce Genoveva! (Di sabato 31 luglio 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 1 agosto 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Mendez ha chiaramente detto a Felipe che nutre dei sospetti su Genoveva e l'avvocato si scaglia contro la moglie: "Sei un'assassina!" Leggi su comingsoon (Di sabato 31 luglio 2021) Vediamo insieme ledi Una, per la puntata del 1. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Mendez ha chiaramente detto ache nutre dei sospetti su Genoveva e l'avvocato si scaglia contro la moglie: "Sei un'assassina!"

