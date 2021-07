Turismo | Covid incombe ancora | c’è ripresa ma con ‘luci e ombre’

Leggi su ildenaro

(Di sabato 31 luglio 2021) Roma, 31 lug. (Adnkronos) – Ilsulle vacanze italiane tanto che ladelé tutta. A ritenere infatti “in alto mare” la ripartenza del settore sono gli analisti dell’Osservatorio Conf-Confcommercio e Sgw che analizzando i dati sulla fiducia dei viaggiatori italiani nel mese di luglio hanno registrato un’assenza di turisti stranieri, soprattutto per i flussi intercontinentali, ma anche pochi europei in movimento per le vacanze. E non solo. Anche gli italiani sembrano riprogrammare al ribasso le loro ...