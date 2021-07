Tra mare, fiumi e laghi: alla scoperta delle "vie d'acqua" del Friuli con la Guida di Repubblica (Di sabato 31 luglio 2021) Dal Tagliamento all’Isonzo, passando per il golfo di Trieste, i laghi carnici, fiumi, bacini e torrenti: è il Friuli Venezia Giulia più incontaminato quello che si scopre nella Guida di Repubblica intitolata “Friuli Venezia Giulia - Le vie dell’acqua, mare, fiumi, laghi”. Un viaggio tra itinerari storici, natura, oasi e aree protette che custodiscono un incalcolabile patrimonio di flora e fauna. “Il gioco dell’acqua in Friuli Venezia Giulia è di casa. Fa parte di un territorio che ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 luglio 2021) Dal Tagliamento all’Isonzo, passando per il golfo di Trieste, icarnici,, bacini e torrenti: è ilVenezia Giulia più incontaminato quello che si scopre nelladiintitolata “Venezia Giulia - Le vie dell’”. Un viaggio tra itinerari storici, natura, oasi e aree protette che custodiscono un incalcolabile patrimonio di flora e fauna. “Il gioco dell’inVenezia Giulia è di casa. Fa parte di un territorio che ...

ItalianNavy : #26luglio 1941: a 80 anni dall’impresa di Malta, la #MarinaMilitare ricorda i suoi caduti con il lancio in mare da… - zanzibardy : RT @Tittipic: #TraSereENotti Monet, nella sua Le port du Havre, del 1873, dipinge una notte che è tutto un tripudio di vigorosi blu e azz… - similares_ : Tra te e il mare: sei un buon fan con buon gusto. Stai portando avanti la tua crociata per avere The Extra Mile sul… - prterpan5 : @Invisibile18 Nello spettacolo tra mare e montagna - Alice70A : RT @Tittipic: #TraSereENotti Monet, nella sua Le port du Havre, del 1873, dipinge una notte che è tutto un tripudio di vigorosi blu e azz… -