Tokyo 2020 – PODCAST, puntata 16: Quadarella di bronzo, Osakue da record (Di sabato 31 luglio 2021) Torna l'appuntamento con il PODCAST da Tokyo 2020 registrato in Giappone dai nostri inviati, il direttore Alessandro Nizegorodcew e Matteo Mosciatti. Nella puntata numero 16 fari puntati su Simona Quadarella, che dopo la delusione nei 1500 conquista la medaglia di bronzo negli 800 stile libero. Spazio anche alla finale conquistata dalla discobola Daisy Osakue, eguagliando il record italiano risalente al lontano 1996, ma anche anche agli risultati di atletica leggera, nuoto e tiro a volo.

