Temporali | Libeccio e mareggiata in arrivo

(Di sabato 31 luglio 2021) Diramata una allerta meteo in codice giallo per, vento forte e mare mosso . Il bollettino è stato emesso dalla Soup, la sala operativa unificata della Protezione civile regionale toscana e ...

... domenica 1 Agosto, per il transito di una perturbazione più attiva sulle zone centro settentrionali della Toscana cone forti venti di. Sono previste precipitazioni sparse a ...... domenica 1 agosto, per il transito di una perturbazione più attiva sulle zone centro settentrionali della regione cone forti venti di. Sono previste precipitazioni sparse a ...Previsti pioggia e vento su metà Toscana, dal nord fino al centro, per domenica 1 agosto di Walter Fortini Firenze: Codice giallo, con vigilanza, per pioggia, temporali, vento e mare mosso. Il bollett ...SIENA NOTIZIE NEWS: PIOGGIA E VENTO DAL NORD FINO AL CENTRO DELLA TOSCANA PER IL 1° AGOSTO News inserita il 31-07-2021. Codice giallo, con vigilanza, per pioggia, temporali, vent ...