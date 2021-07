Spezia | altro positivo al Covid | annullata l’amichevole in programma oggi

(Di sabato 31 luglio 2021) Continua ad espandersi il focolaioin casa dello: uncalciatore è stato trovatoIl focolaio da-19 all’interno del gruppo squadra dellocontinua a espandersi. Il club ligure, infatti dopo le 15 positività della scorsa settimana, ha comunicato la presenza di un nuovo contagio. «LoCalcio comunica che i tamponi effettuati questa mattina hanno dato esitoal-19 per un proprio calciatore. Il Club, nel rispetto delle norme vigenti e della sicurezza di tutti, in accordo con il ...

Una doppietta contro la Dea, tra l', non la fanno tutti. NEL 3 - 5 - 2 CON SCAMACCA - Più ... Eccolo contro lomentre si appresta a bruciare in velocità Erlic, su un pallone appena ......hanno beccato subito il pareggio e poi altri tre gol ai supplementari!' Meglio se parliamo d'. ... È come se un quinto dei convocati di Mancini giocassero nelloe nell'Empoli. Piccolo è bello,...Lo Spezia Calcio comunica che i tamponi effettuati questa mattina hanno dato esito positivo al COVID-19 per un proprio calciatore. Il Club, nel rispetto delle norme vigenti e della sicurezza di tutti, ...Reca rafforzerè un reparto che già conta su Bastoni, prossimo al rinnovo, e che perde Marchizza, passato all'Empoli via Sassuolo, e Ramos prossimo alla rescissione e al ritorno in Uruguay.