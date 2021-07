Solar Ash, l’anteprima di un sorprendente platform 3D – Anteprima – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 31 luglio 2021) Dai creatori di Hyper Light Drifter arriva un titolo esteticamente eccezionale e costruito attorno al movimento. Parliamone nell’Anteprima di Solar Ash.. È curioso come, con un solo titolo all’attivo, l’estetica delle opere di Heart Machine sia già immediatamente riconoscibile, eppure lo studio guidato da Alex Preston è riuscito in pochissimo tempo a divenire iconico per gli amanti degli indie. I colori freddi, ma estremamente saturi delle loro opere delineano luoghi crudeli sempre a metà tra la vita e la morte, nella cui ricchezza visiva si intravedono importanti dettagli e indizi di un mondo ben più complesso di quanto appare. Era … ... Leggi su helpmetech (Di sabato 31 luglio 2021) Dai creatori di Hyper Light Drifter arriva un titolo esteticamente eccezionale e costruito attorno al movimento. Parliamone neldiAsh.. È curioso come, con un solo titolo all’attivo, l’estetica delle opere di Heart Machine sia già immediatamente riconoscibile, eppure lo studio guidato da Alex Preston è riuscito in pochissimo tempo a divenire iconico per gli amanti degli indie. I colori freddi, ma estremamente saturi delle loro opere delineano luoghi crudeli sempre a metà tra la vita e la morte, nella cui ricchezza visiva si intravedono importanti dettagli e indizi di un mondo ben più complesso di quanto appare. Era … ...

Advertising

tuttoteKit : Solar Ash: pubblicato trailer con data di uscita #EpicGamesStore #HeartMachine #PC #PS4 #PS5 #SolarAsh #tuttotek - badtasteit : #SolarAsh: guarda il trailer che svela la data d’uscita - lugliettog : RT @DenjinDen: Rivelata la data d'uscita di #SolarAsh, ultima fatica di @HeartMachineZ. Il gioco arriverà su #PS4, #PS5 e PC il prossimo ot… - Gog3ta2 : Cmq Solar Ash a me continua a non convincere per un cazzo. E già sono rimasto piuttosto deluso da Hyper Light Drift… - GamerClickit : Stray Solar Ash e molto altro da Annapurna Interactive Showcase -

Ultime Notizie dalla rete : Solar Ash Solar Ash arriva a ottobre Durante l'Annapurna Interactive Showcase di ieri sera è stato annunciato che il sequel di Hyper Light Drifter , Solar Ash , uscirà il 26 ottobre su PC (tramite Epic Games Store), PS4 e PS5. Il gioco è stato presentato per la prima volta a marzo 2019 con il nome di Solar Ash Kingdom e solo ieri sera è stata ...

Annapurna Interactive Showcase 2021, tutti i trailer e gli annunci Solar Ash Solar Ash si è mostrato con un nuovo trailer che ha messo in risalto nuovi elementi del suo mondo colorato , tra un parkour estremamente fluido e tantissime creature bizzarre che lo ...

Solar Ash, l'anteprima di un sorprendente platform 3D Multiplayer.it Outer Wilds: ecco l’annuncio dell’espansione Echoes of the Eye con data di uscita Nello showcase di Annapurna c'è stato spazio l'annuncio di Echoes of the Eye, nuova espansione di Outer Wilds, in uscita a breve.

Solar Ash: pubblicato trailer con data di uscita In questo articolo vediamo la data di uscita dell'attesissimo Solar Ash, rivelata tramite un nuovissimo trailer.

Durante l'Annapurna Interactive Showcase di ieri sera è stato annunciato che il sequel di Hyper Light Drifter ,, uscirà il 26 ottobre su PC (tramite Epic Games Store), PS4 e PS5. Il gioco è stato presentato per la prima volta a marzo 2019 con il nome diKingdom e solo ieri sera è stata ...si è mostrato con un nuovo trailer che ha messo in risalto nuovi elementi del suo mondo colorato , tra un parkour estremamente fluido e tantissime creature bizzarre che lo ...Nello showcase di Annapurna c'è stato spazio l'annuncio di Echoes of the Eye, nuova espansione di Outer Wilds, in uscita a breve.In questo articolo vediamo la data di uscita dell'attesissimo Solar Ash, rivelata tramite un nuovissimo trailer.