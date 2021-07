Lucilla | una freccia che va dritta nella storia

(Di sabato 31 luglio 2021) La Boari conquista il primo bronzo femminile per le azzurre dell'arco. Iniziò per gioco da bambina, ora arriva sul podio olimpico

Advertising

Eurosport_IT : 'E LA FRECCIA AZZURRA DIVENTA FRECCIA DI BRONZO!' ?????? Lucilla Boari nella storia: la 24enne azzurra batte 7-1 l'am… - UffiziGalleries : Lucilla Boari conquista la prima storica medaglia italiana al femminile nel tiro con l'arco ?? E dire che gli Antic… - giomalago : Strepitosa Lucilla! La #Boari firma una pagina di storia: bronzo individuale nel #TiroConArco, é la prima azzurra d… - apdD10 : RT @iside50: @leonemaschio @liliaragnar @Eclissi18 @Elisa34012803 @elisabe33314234 @Susy_1968 @Violetta_2021 @Lunababaccetto @patriziagatto… - filo_gagliardi : RT @Manubonc: Giorgia, Lucilla, Federica, Valentina, Maria, Alessandra, sul gradino di un podio che in realtà è una montagna. #OlimpiadiTok… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucilla una

La Boari conquista il primo bronzo femminile per le azzurre dell'arco. Iniziò per gioco da bambina, ora arriva sul podio olimpicoD'altra parte perl'arco èspecie di vocazione, ereditata a 7 anni dal padre, docente come la moglie e, appunto, arciere come la figlia.vocazione che già a 16 anni l'ha portata a ...La Boari conquista il primo bronzo femminile per le azzurre dell’arco. Iniziò per gioco da bambina, ora arriva sul podio olimpico ...dal nostro inviato a Tokyo Cinque anni fa stupì il mondo, ieri l’ha conquistato. Lucilla Boari da Rivalta sul Mincio, 24 anni, diventa l’ennesima donna di queste ...