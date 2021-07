L’Istituto superiore di sanità: da metà giugno più contagi tra maschi 10-39 anni, è l’effetto Europeo (Di sabato 31 luglio 2021) L’Istituto superiore di sanità ha evidenziato gli effetti degli Europei di calcio sull’andamento del Covid in Italia. Euro 2020 ha avuto effetti importanti sui contagi, sia per l’Italia che per l’Inghilterra, finaliste alla competizione poi vinta dalla Nazionale di Mancini l’11 luglio scorso. L’edizione online del Corriere della Sera riporta le conclusioni delL’Istituto. Nell’ultimo report dell’Iss, si legge: «Da fine giugno l’incidenza nei maschi fra i 10 e i 39 anni risulta essere sempre maggiore rispetto a quella osservata nelle femmine. Verosimilmente ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 luglio 2021)diha evidenziato gli effetti degli Europei di calcio sull’andamento del Covid in Italia. Euro 2020 ha avuto effetti importanti sui, sia per l’Italia che per l’Inghilterra, finaliste alla competizione poi vinta dalla Nazionale di Mancini l’11 luglio scorso. L’edizione online del Corriere della Sera riporta le conclusioni del. Nell’ultimo report dell’Iss, si legge: «Da finel’incidenza neifra i 10 e i 39risulta essere sempre maggiore rispetto a quella osservata nelle femmine. Verosimilmente ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'L'infezione sta crescendo in molti paesi europei e anche in Italia. La circolazione del virus è soprattutto nelle… - napolista : Nell’ultimo report l’Istituto analizza l’andamento dell’epidemia da metà giugno. «L’aumento dei casi è dovuto a fes… - Quot_Molise : L’effetto degli Europei di calcio sui casi di Covid in Italia misurato dall’Istituto superiore di sanità |… - Subus85 : RT @MassimoMalvest1: @LucaBizzarri @enricoruggeri Draghi ha detto che senza vaccinazione si dovrà chiudere nuovamente. L'istituto superiore… - incognitarvo : RT @kevinsosp: Che vergogna Enzo che distribuisce le patenti di vincente agli allenatori quando l’unica cosa che ha vinto lui è il concorso… -