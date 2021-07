Halo Infinite in un grande leak che svela la presenza di più campagne singleplayer

(Di sabato 31 luglio 2021) Un nuovodi, l'attesa esclusiva Xbox, ha fatto capolino in rete e potrebbe aver rivelato un importante cambiamento per la struttura del comparto. A quanto pare, la nuova avventura di Master Chief non avrà solo una campagna, bensì "molteplici", almeno secondo quanto possiamo ammirare nell'immagine visibile qui di seguito. Come potete notare, la dicitura è "Campaigns", ovvero "", al plurale. Questo significa che non avremo una sola storia, ma un numero decisamente più elevato. Leggi altro...

Advertising

Multiplayerit : Halo Infinite: bot fa teabag sui nemici sconfitti durante la beta tecnica - Asgard_Hydra : Halo Infinite, la Beta si aggiorna: nuova mappa e bot ancora più tosti - Asgard_Hydra : Halo Infinite in 4K/120fps su Xbox Series X: l'analisi della Beta su console - Asgard_Hydra : Halo Infinite avrà più campagne? Dataminer scoprono vari dettagli sulla trama - PassioneXbox : Halo Infinite su Series X girerà in 4K a 120 FPS. Series S raggiungerà un risultato eccellente arrivando a 1080p a… -

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite

Un nuovo leak di, l'attesa esclusiva Xbox , ha fatto capolino in rete e potrebbe aver rivelato un importante cambiamento per la struttura del comparto singleplayer. A quanto pare, la nuova avventura di ...al momento è nel bel mezzo di una beta tecnica pre - lancio , e mentre gli sviluppatori di 343 Industries raccolgono feedback per realizzare la migliore modalità multiplayer possibile, ...Un video mostra che in Halo Infinite un bot è in grado di fare teabag sui nemici sconfitti durante la beta tecnica. Ecco la prova.. È attualmente in corso la beta tecnica di Halo Infinite, il nuovo ...343 Industries ha dichiarato che unificare gli ecosistemi è l'opzione migliore per sostenere la crescita della community.