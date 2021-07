(Di sabato 31 luglio 2021) Roma - 'Ladel Mezzogiorno non è solo una azienda, ma anche e soprattutto un pezzo della storia del Sud a cui va garantita. Questo non solo a tutela dei posti di lavoro di giornalisti e ...

LaGazzettaWeb : Gazzetta, Sisto: «Garantire continuità» -

Roma - 'Ladel Mezzogiorno non è solo una azienda, ma anche e soprattutto un pezzo della storia del ...il deputato barese di Forza Italia e sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo... entra in vigore dopo la pubblicazione inUfficiale della legge, ed entra in vigore ... necessariamente, un po' di tutti', commenta il sottosegretario di Forza Italia Francesco Paolo. Per ...Roma - «La Gazzetta del Mezzogiorno non è solo una azienda, ma anche e soprattutto un pezzo della storia del Sud a cui va garantita continuità. Questo non solo a tutela dei posti di lavoro di giornali ...La commissione Giustizia della Camera ha licenziato il ddl delega, approvando solo gli emendamenti concordati e le modifiche proposte dal governo ...