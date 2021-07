“Gaetano sta bene” | l’annuncio degli Stadio che tranquillizza i fan

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 31 luglio 2021) Sono state ore di tensione: da ieri seraCurreri, frontman, è in ospedale per via di un malore avuto durante un live. In queste ore il gruppo ha annunciato però che il cantante ha superato brillantemente il momento più duro. Nuovi aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore, ma la risposta più importante è già stata diramata. Sembrerebbe che il pericolo di vita sia scongiurato, “Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati” scrivono sulla pagina ufficiale del gruppo. Curreri è ancora ricoverato ...