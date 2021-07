Advertising

infoitsport : F1, fulmine Hamilton, sua la pole davanti a Bottas. Leclerc 7°, Sainz a muro -

La Gazzetta dello Sport

Sarà Lewisa partire davanti a tutti nel Gran Premio di Ungheria (qui gli orari della domenica). Il pilota inglese si è preso la pole davanti al compagno di team Valtteri Bottas. Seconda fila per Max ...Proprio per quest'ultimo punto 'merita' mezzo punto in meno, maha dimostrato di essere un fenomeno riuscendo ad ammortizzare senza problemi i 10 di penalità. Iniezione di fiducia ...La sessione di qualifiche si apre con il forfait di Mick Schumacher che, dopo il botto nelle FP3 non è riuscito a prendere parte alla Q1 per i danni riportati sulla sua Haas. Max Verstappen il più vel ...Valtteri Bottas ha vissuto un venerdì eccezionale. Il pilota finlandese è stato il più veloce nella seconda sessione di libere ...