Ex senatore Fi Caridi | “Io assolto? Bene | ma la mia vita è stata mortificata”

"Sono soddisfatto, ho sempre avuto un comportamento improntato alla massima trasparenza". Lo dice all'AdnKronos l'ex senatore del Pdl Antonio Caridi, tra gli assolti, ieri sera a Reggio Calabria, a conclusione del processo di 'ndrangheta 'Gotha', che ha visto emettere le sentenze di primo grado dopo cinque anni di dibattimento. Caridi, esponente di lungo corso di Fi e poi senatore, fu arrestato nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari nel 2016. "Mi voglio riprendere la mia vita, che è stata mortificata, anche da 18 mesi di carcere a Rebibbia, in alta sicurezza".

