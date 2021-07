Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Capri | i fan | ' Tornate insieme | fate sognare'

(Di sabato 31 luglio 2021) Il manager e la showgirl si sono incontrati sull'isola. La foto dei duesu Instagram ha scatenato la fantasia degli ammiratori, che sperano sempre di più in un ritorno di ...

Il manager e la showgirl si sono incontrati sull'isola. La foto dei due insieme su Instagram ha scatenato la fantasia degli ammiratori, che sperano sempre di più in un ritorno di ...Estate, tempo di vacanza e (forse) ritorni di fiamma. Insieme a Capri , Flavio Briatore edmostrano di essere più complici che mai . Il motivo dell'incontro sulla romantica isola nel Golfo di Napoli non è dato saperlo, ma quel che è certo è che tra l'imprenditore ...A quanto pare, non vedremo la Gregoraci al timone del nuovo programma Mediaset: scopriamo chi prenderà il posto dell'ex moglie di Flavio Briatore.I genitori di Nathan Falco si sono dati appuntamento nell'isola di Capri. E, dalla foto postata da Briatore sulla sua pagina Instagram, tra i due sembra trapelare una certa complicità ...