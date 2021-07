Con Pizzolato il sollevamento pesi è una "miniera" di medaglie (Di sabato 31 luglio 2021) AGI - E con 'Nino' sono tre. Il sollevamento pesi italiano si scopre all'improvviso miniera d'argento e di bronzo. Tutto accade nell'evento più importante dell'ultimo quinquennio, le Olimpiadi di Tokyo 2020. Antonino Pizzolato da Salaparuta, tra le colline del Belice, ha conquistato un'altra fantastica medaglia per il movimento, un bronzo nella categoria fino a 81 chilogrammi, dopo l'inaspettato bronzo di Matteo Zanni nei 67 kg e lo stupendo argento con Giorgia Bordignon nei 64. Nel mega salone del labirinto del Tokyo International Forum - per trovare il luogo di gara servono almeno venti minuti tra scale, ascensori e ... Leggi su agi (Di sabato 31 luglio 2021) AGI - E con 'Nino' sono tre. Ilitaliano si scopre all'improvvisod'argento e di bronzo. Tutto accade nell'evento più importante dell'ultimo quinquennio, le Olimpiadi di Tokyo 2020. Antoninoda Salaparuta, tra le colline del Belice, ha conquistato un'altra fantastica medaglia per il movimento, un bronzo nella categoria fino a 81 chilogrammi, dopo l'inaspettato bronzo di Matteo Zanni nei 67 kg e lo stupendo argento con Giorgia Bordignon nei 64. Nel mega salone del labirinto del Tokyo International Forum - per trovare il luogo di gara servono almeno venti minuti tra scale, ascensori e ...

