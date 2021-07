Berlusconi loda Salvini Ma restano divisi su vaccini e No-vax

(Di sabato 31 luglio 2021) Silvioe Matteouniti sul futuro del centrodestra. Il Cavaliere in diretta telefonica alla festa della Lega a Milano Marittimail segretario leghista, dice che è un leader più forte da quando rappresenta tutta la coalizione e conferma: avanti tutta sulla federazione.I due peròdistanti sul tema dell’obbligo vaccinale: il fondatore di Forza Italia è uno strenuo sostenitore del fatto che i medici e i professori si debbano vaccinare per forza. E lo ribadisce anche stasera: “Sono assolutamente favorevole all’obbligo vaccinale per queste due categorie. Rispetto le opinioni altrui, del resto - ...

