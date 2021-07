Amazon, multa maxi senza precedenti: i motivi (Di sabato 31 luglio 2021) Non era mai accaduto che venisse comminata una multa così alta per motivazioni legate al trattamento dei dati. A subirla è Amazon, il colosso dell'e-commerce. La sanzione arriva in Lussemburgo. Il provvedimento nasce da un'indagine che era nata nel 2018. Amazon non avrebbe rispettato la Gdpr, la sigla con cui convenzionalmente si indica il regolamento generale sulla protezione dei dati. Un'abbreviazione che proviene dall'inglese e che indica i termini anglosassoni General Data Protection Regulation. multa Amazon: cosa è accaduto A determinare la sanzione è stata l'autorità lussemburghese impegnata proprio ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 31 luglio 2021) Non era mai accaduto che venisse comminata unacosì alta per motivazioni legate al trattamento dei dati. A subirla è, il colosso dell'e-commerce. La sanzione arriva in Lussemburgo. Il provvedimento nasce da un'indagine che era nata nel 2018.non avrebbe rispettato la Gdpr, la sigla con cui convenzionalmente si indica il regolamento generale sulla protezione dei dati. Un'abbreviazione che proviene dall'inglese e che indica i termini anglosassoni General Data Protection Regulation.: cosa è accaduto A determinare la sanzione è stata l'autorità lussemburghese impegnata proprio ...

