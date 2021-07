Un nuovo test per misurare il tuo livello di creatività in pochi minuti (Di venerdì 30 luglio 2021) lampadina (Getty Images)Si può misurare in modo oggettivo la creatività? Sì, e anche in pochi minuti, almeno stando alle ricerche di tre psicologi di Harvard, dell’Università di Melbourne e della McGill University, che in un paper pubblicato su Prooceedings of the National Academy of Sciences hanno appena presentato i risultati ottenuti con il loro Divergent Association Task (Dat), un test che permette di valutare, in appena un paio di minuti, il proprio livello di creatività verbale e di pensiero divergente, la capacità di produrre più soluzioni ... Leggi su wired (Di venerdì 30 luglio 2021) lampadina (Getty Images)Si puòin modo oggettivo la? Sì, e anche in, almeno stando alle ricerche di tre psicologi di Harvard, dell’Università di Melbourne e della McGill University, che in un paper pubblicato su Prooceedings of the National Academy of Sciences hanno appena presentato i risultati ottenuti con il loro Divergent Association Task (Dat), unche permette di valutare, in appena un paio di, il propriodiverbale e di pensiero divergente, la capacità di produrre più soluzioni ...

Advertising

TeleuniversoTV : ?? Nella prossima edizione del #TGUniverso con Aurora Folcarelli: ? Cassino: cittadini senza acqua per ore il Sindac… - futuroprossimo : Un nuovo casco che genera un campo magnetico oscillante non invasivo è stato in grado di ridurre la massa tumorale… - lukemark77 : @alessiob67 E pensa che era solo il suo primo anno… Hanno deciso da un giorno all’altro di costruire a tavolino un… - FGIMEMA : Un nuovo modello organizzativo per la cura della leucemia mieloide acuta: una rete strutturata di centri di riferim… - 1862gigi : RT @HANIA243474887: Chiedo per mio cugggino...ma una volta guariti dal COVID, c’è possibilità di ammalarsi di nuovo??? ad oggi questa cosa… -