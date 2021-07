“TOUGH AS YOU”: QUANDO UN SOGNO DIVENTA REALTA’ (Di venerdì 30 luglio 2021) DR MARTENS, INSIEME A MI AMI FESTIVAL, DICHIARA IL PROPRIO SOSTEGNO ALLA MUSICA E A CHI SI BATTE PER FARLA VIVERE DALLA STRADA AL PALCO Dr Martens, brand da sempre a supporto dei giovani che fanno della rebellious self-expression la propria bandiera, si unisce al MI AMI Festival e porta in Italia “TOUGH as You”, l’iniziativa globale per sostenere e celebrare la resilienza della nuova generazione di talenti creativi. Dr Martens vuole essere ancora una volta la sponda e l’ispirazione di chiunque abbia voglia di provarci. Insieme al MI AMI e ai Fast Animals and Slow Kids e Cmqmartina – che avranno il ruolo di veri e propri mentori per la community, capaci di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 30 luglio 2021) DR MARTENS, INSIEME A MI AMI FESTIVAL, DICHIARA IL PROPRIO SOSTEGNO ALLA MUSICA E A CHI SI BATTE PER FARLA VIVERE DALLA STRADA AL PALCO Dr Martens, brand da sempre a supporto dei giovani che fanno della rebellious self-expression la propria bandiera, si unisce al MI AMI Festival e porta in Italia “as You”, l’iniziativa globale per sostenere e celebrare la resilienza della nuova generazione di talenti creativi. Dr Martens vuole essere ancora una volta la sponda e l’ispirazione di chiunque abbia voglia di provarci. Insieme al MI AMI e ai Fast Animals and Slow Kids e Cmqmartina – che avranno il ruolo di veri e propri mentori per la community, capaci di ...

Tough as You: diamo voce e forza alla musica di domani Rockit “TOUGH AS YOU”: QUANDO UN SOGNO DIVENTA REALTA’ DR MARTENS, INSIEME A MI AMI FESTIVAL, DICHIARA IL PROPRIO SOSTEGNO ALLA MUSICA E A CHI SI BATTE PER FARLA VIVERE DALLA STRADA AL PALCO Dr Martens, brand da sempre a supporto dei giovani che fanno del ...

Mi Ami e il sostegno alla musica Dr Martens, il brand dei giovani ribelli da sempre, collaborerà con il MI AMI Festival per un progetto chiamato “Tough as You”, un’iniziativa per sostenere e celebrare la resilienza della nuova genera ...

