Tokyo 2020 | Paltrinieri | “Contento per un’altra finale | ora sono carico”

"sono Contento perché sono di nuovo in finale, questa batteria l'ho gestita meglio di quella degli 800 e mi sento anche leggermente meglio anche se ho fatto fatica. Ora sono carico per la finale". Lo ha detto Gregorio Paltrinieri alla Rai al termine della batteria dei 1500 stile libero in cui ha centrato il pass per la finale: "Questa spedizione è sempre un po' un punto interrogativo. Ho fatto due prestazioni completamente diverse negli scorsi giorni. So quello che posso fare, ma non tutto è sempre come vorresti".

