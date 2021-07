Temptation Island 2021 | bufera su Luciano | “È pagato” La reazione del ‘single’ e Manuela

(Di venerdì 30 luglio 2021), che aveva baciato con passione il singlePunzo negli ultimi giorni trascorsi al villaggio, ha confermato a Filippo Bisciglia che si sono fidanzati. “Mi chiama tutti i giorni, abbiamo tanti progetti insieme, non me l’aspettavo”, le parole di lei. Ormai la loro storia è proprio sotto gli occhi di tutti. “è una persona speciale, le ho già fatto conoscere mia mamma, mio padre e mio fratello: mia mamma è impazzita per Manu! Ci siamo visti a Napoli ed abbiamo passato un po’ di giorni insieme. Ora siamo felici insieme, ci sentiamo fidanzati. Siamo fidanzati”, ha dettomentre ...

Arrivano le ultime news da Temptation Island 2021. Riaperti i profili social dei protagonisti, chiusi per tutta la messa in onda del programma, ecco spuntare la prima foto della 'neonata' nuova coppia, composta da Manuela e Punzo. Tommaso e Valentina un mese dopo: le rivelazioni Per chi ha seguito le prime due puntate di Temptation Island 2021 sa perfettamente che la relazione sentimentale tra Tommaso e Valentina è terminata al falò di confronto. Ad un mese dalla fine delle riprese del reality show delle tentazioni la coppia ha fatto delle rivelazioni.