Renault - Primo semestre in utile anche grazie alla Nissan (Di venerdì 30 luglio 2021) La Renault torna in utile nel Primo semestre grazie al contributo positivo della Nissan e ai primi risultati del piano di ristrutturazione e rilancio voluto dall'amministratore delegato Luca De Meo. La Casa della Losanga, infatti, ha chiuso il conto economico dei primi sei mesi dell'anno con un utile netto di 354 milioni di euro, in deciso miglioramento rispetto alla perdita record di 7,3 miliardi subita un anno fa anche per via della pandemia del coronavirus. Ai profitti ha contribuito fattivamente la Nissan con ben ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 30 luglio 2021) Latorna innelal contributo positivo dellae ai primi risultati del piano di ristrutturazione e rilancio voluto dall'amministratore delegato Luca De Meo. La Casa della Losanga, infatti, ha chiuso il conto economico dei primi sei mesi dell'anno con unnetto di 354 milioni di euro, in deciso miglioramento rispettoperdita record di 7,3 miliardi subita un anno faper via della pandemia del coronavirus. Ai profitti ha contribuito fattivamente lacon ben ...

Advertising

VillaggioTecno : Risultati finanziari del Gruppo Renault nel primo semestre 2021 - broby68 : Risultati finanziari del Gruppo Renault nel primo semestre 2021 - EstebBeltramino : Gruppo Renault, effetto de Meo su risultati primo semestre #motori - zazoomblog : Renault - Primo semestre in utile anche grazie alla Nissan - #Renault #Primo #semestre #utile - lautomobile_ACI : Il gruppo Renault ha chiuso il primo semestre con utili per 368milioni di euro, in netto miglioramento rispetto ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Renault Primo Effetto De Meo sui conti Ritorno all'utile dopo la batosta 2020 Rapida inversione di tendenza nei risultati di Renault che " dopo aver registrato una perdita storica di oltre 7 miliardi di euro nel 2020 " ha riportato in nero i conti del primo semestre 2021 , confermando il trend di ripresa evidenziato dopo l'...

GP Ungheria 2021: risultati qualifiche e griglia di partenza ...20.186 3.174 28 20 Nikita Mazepin Haas - Ferrari 1:21.881 4.869 28 PL1 - A MAX IL PRIMO ROUND La ...18.115 0.560 24 5 Pierre Gasly AlphaTauri - Honda 1:18.181 0.626 27 6 Fernando Alonso Alpine - Renault ...

Renault: primo semestre in utile anche grazie alla Nissan - Quattroruote.it Quattroruote Scatta il rally di Scorzè con quasi cento equipaggi SCORZÈ Scatta oggi il rally di Scorzè. Alcune strade del centro, per due giorni, lasceranno spazio ai bolidi anziché sostenere il normale traffico cittadino. In totale, sono attesi 94 equipaggi e il p ...

Renault Kangoo 1.5 dCi 75CV 5 porte Stop & Start Life del 2017 usata a Affi Annuncio vendita Renault Kangoo 1.5 dCi 75CV 5 porte Stop & Start Life usata del 2017 a Affi, Verona nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Rapida inversione di tendenza nei risultati diche " dopo aver registrato una perdita storica di oltre 7 miliardi di euro nel 2020 " ha riportato in nero i conti delsemestre 2021 , confermando il trend di ripresa evidenziato dopo l'......20.186 3.174 28 20 Nikita Mazepin Haas - Ferrari 1:21.881 4.869 28 PL1 - A MAX ILROUND La ...18.115 0.560 24 5 Pierre Gasly AlphaTauri - Honda 1:18.181 0.626 27 6 Fernando Alonso Alpine -...SCORZÈ Scatta oggi il rally di Scorzè. Alcune strade del centro, per due giorni, lasceranno spazio ai bolidi anziché sostenere il normale traffico cittadino. In totale, sono attesi 94 equipaggi e il p ...Annuncio vendita Renault Kangoo 1.5 dCi 75CV 5 porte Stop & Start Life usata del 2017 a Affi, Verona nella sezione Auto usate di Automoto.it ...