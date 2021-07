PS5: l'SSD WD_BLACK SN850 NVMe di Western Digital è compatibile con la console (Di venerdì 30 luglio 2021) La compagnia Western Digital ha da poco annunciato attraverso un comunicato stampa ufficiale che il suo SSD WD BLACK SN850 NVMe è compatibile con PlayStation 5. L'azienda ha svelato che il dispositivo ha soddisfatto tutti i requisiti pubblicati da Sony. Nel comunicato leggiamo: "In base ai requisiti pubblicati da Sony, possiamo confermare che il nostro SSD WD BLACK SN850 NVMe con dissipatore di calore (500 GB-2 TB) soddisfa i requisiti dichiarati per espandere lo spazio di archiviazione della console su PlayStation 5 per coloro che hanno accesso al ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 luglio 2021) La compagniaha da poco annunciato attraverso un comunicato stampa ufficiale che il suo SSD WD BLACKcon PlayStation 5. L'azienda ha svelato che il dispositivo ha soddisfatto tutti i requisiti pubblicati da Sony. Nel comunicato leggiamo: "In base ai requisiti pubblicati da Sony, possiamo confermare che il nostro SSD WD BLACKcon dissipatore di calore (500 GB-2 TB) soddisfa i requisiti dichiarati per espandere lo spazio di archiviazione dellasu PlayStation 5 per coloro che hanno accesso al ...

