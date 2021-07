"Problemi a ogni Cdm". Salvini accusa i 5S: "Draghi sia meno paziente" (Di venerdì 30 luglio 2021) Il leader della Lega svela: "Ieri i grillini hanno minacciato di ritirare i loro ministri". E avverte il premier: "Continueranno a fare capricci e sarà un problema" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 luglio 2021) Il leader della Lega svela: "Ieri i grillini hanno minacciato di ritirare i loro ministri". E avverte il premier: "Continueranno a fare capricci e sarà un problema"

