Playdate – Video di presentazioneVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 30 luglio 2021) Undi presentazione per.Read More L'articolodi presentazionegiochi per PC e.it proviene da HelpMeTech.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Playdate Video

Hardware Upgrade

... Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei,... che sono davvero tanti, e aspettando con una certa impazienza, la console con la ...Panic ha pubblicato oggi unper la sua curiosa console con la maniglia,, chiarendo molti dettagli sulla distribuzione e annunciando qualche novità. Ilè una piccola console portatile basata su uno schermo ...La prima ondata di preordini di Playdate è andata esaurita in meno di 20 minuti. Panic - la società dietro il minuscolo dispositivo portatile - prevedeva di offrire 20.000 unità per la spedizione nel ...Playdate, la micro console a manovella sta finalmente per aprire i pre-order, con Panic che assicura che non ci saranno bagarini o poche scorte.