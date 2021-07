Michael Schumacher | fissata la data | i fan non stanno nella pelle

(Di venerdì 30 luglio 2021) Sono tutti in visibilio per la notizia arrivata poco fa sulaper il suo grande ritorno sullo schermo.(GettyImages)ha scritto pagine importanti della storia della F1. Il driver tedesco con i suoi 7 titoli è ancora oggi il pilota più vincente di questo sport alla pari di Lewis Hamilton, che punta a superarlo nei prossimi anni. La storia di Schumi però è indissolubilmente legata all’Italia e in particolare alla Ferrari. Proprio con la Rossa ha infatti conquistato 5 ...

Advertising

NetflixIT : Pilota, campione, leggenda. SCHUMACHER è il primo film documentario sulla vita del 7 volte campione del mondo Micha… - 7rancescoCerqua : RT @NetflixIT: Pilota, campione, leggenda. SCHUMACHER è il primo film documentario sulla vita del 7 volte campione del mondo Michael Schuma… - Karoline_0547 : RT @NetflixIT: Pilota, campione, leggenda. SCHUMACHER è il primo film documentario sulla vita del 7 volte campione del mondo Michael Schuma… - BoschHarrie : RT @NetflixIT: Pilota, campione, leggenda. SCHUMACHER è il primo film documentario sulla vita del 7 volte campione del mondo Michael Schuma… - GiorgioPasta : RT @NetflixIT: Pilota, campione, leggenda. SCHUMACHER è il primo film documentario sulla vita del 7 volte campione del mondo Michael Schuma… -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Schumacher

... avvicinandosi per la prima volta alle competizioni motoristiche, dovrebbe sapere che i piloti più vincenti sono due, attualmente ex aequo: il tedescoe l'inglese Lewis Hamilton ...Poi l'uscita dal giro e il rientro nel 1991, nelle vesti di presidente e amministratore delegato, con una ricca scia di successi in ambito sportivo (l'era di) e in ambito ...Sono tutti in visibilio per la notizia arrivata poco fa su Michael Schumacher. Fissata la data per il suo grande ritorno sullo schermo.Il documentario che tutti gli appassionati di F1 aspettavano è arrivato: "Schumacher", realizzato da Netflix UK, uscirà a settembre.