(Di venerdì 30 luglio 2021) Cansono in crisi?une “irrompe” nella storia più chiacchierata del gossip italiano, ecco cosa succede secondo l’informatissimo Dagospia. “” tra CanilDandolo-flash! Fermi tutti, c’ètrae Can? Niente paura, a Napoli la bombasticasi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un ...

Advertising

blogtivvu : “Maretta” tra Can Yaman e Diletta Leotta? Spunta un cantante napoletano “identico” all’attore… - _DAGOSPIA_ : DANDOLO-FLASH!C’E’MARETTA TRA DILETTA E CAN YAMAN?NIENTE PAURA,A NAPOLI LA LEOTTA PUO’CONSOLARSI CON… - Tvottiano : @AgoCannella @enrick81 @famigliasimpson @Federic01996 @napoliforever89 @misterf_tweets @BALDINIPAOLA @OltreTv… - martacerritelli : @umberta_bi @chiamigliorati @michelaa60 @_shamelesss_ @tommaso_zorzi @ale_ciarrox98 Quando è uscita con Fra , già s… - ladyviolettt : Maretta tra Zorz1 e Oppin1 ma tu pensa ma chi lo avrebbe mai detto -

Ultime Notizie dalla rete : Maretta tra

L'Aquila Blog

Can Yaman e Diletta Leotta? Spunta il cantante napoletano Dandolo - flash! Fermi tutti, c'èDiletta e Can? Niente paura, a Napoli la bombastica Leotta si potrà consolare con ...Nelle ultime ore sui social si è sparsa la voce di una certaTommaso Zorzi e Francesco Oppini (che,l'altro, avrebbero smesso di seguirsi su Instagram). A scatenare il dissapore ...“Maretta” tra Can Yaman e Diletta Leotta? Spunta un cantante napoletano “identico” all’attore e si parla (ancora) di crisi per la coppia.Cosa sta succedendo tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi? Da tempo si parla di una certa maretta tra i due, che li avrebbe portati ad allontansi molto.