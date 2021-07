Lucilla Boari è bronzo nel tiro con l'arco (Di venerdì 30 luglio 2021) La tiratrice Lucilla Boari ha regalato una storica medaglia per l’arco femminile, dopo aver battuto l’americana McKenzie Brown. Mai nessuna donna era andata sul podio. Lucilla Boari, da Mantova, era arrivata alla finale con il bronzo dopo aver perso con la Russa Osipova per 0 a 6, ha poi sfidato l’americana Brown per il bronzo, battendola con il punteggio di 6 a 1. L’atleta delle Fiamme Oro porta all’Italia la 20esima medaglia di queste Olimpiadi. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 luglio 2021) La tiratriceha regalato una storica medaglia per l’femminile, dopo aver battuto l’americana McKenzie Brown. Mai nessuna donna era andata sul podio., da Mantova, era arrivata alla finale con ildopo aver perso con la Russa Osipova per 0 a 6, ha poi sfidato l’americana Brown per il, battendola con il punteggio di 6 a 1. L’atleta delle Fiamme Oro porta all’Italia la 20esima medaglia di queste Olimpiadi.

