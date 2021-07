Advertising

DividendProfit : Iliad, il fondatore Xavier Niel lancia OPA finalizzata al delisting -

Ultime Notizie dalla rete : Iliad fondatore

Teleborsa

Tra i titoli in evidenza+60%. Ile primo azionista Xavier Niel ha messo sul piatto 182 euro per azione per l'acquisto del capitale non in possesso. L'offerta è finalizzata al ...Il servizio è gratuito e attivo di default su tutte le SIM. Per maggiori informazioni ... È ildi Aranzulla.it, uno dei trenta siti più visitati d'Italia, nel quale risponde con ...(Teleborsa) – Il fondatore di Iliad Xavier Niel ha deciso di lanciare un’offerta pubblica di acquisto (OPA) finalizzata al delisting sulla società francese che opera nel campo delle ...Le principali Borse europee hanno aperto l'ultima seduta della settimana e del mese di luglio in ribasso in attesa della pubblicazione dei dati sul Pil, inflazione e disoccupazione della zona euro.