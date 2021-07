Graduatorie ATA terza fascia | date pubblicazione definitive Elenco province in aggiornamento

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie ATA 24 mesi, ecco le definitive pubblicate. Aggiornato - Ticonsiglio : Graduatorie ATA 24 mesi definitive: elenco completo per province <p>Gli Uffici Scolastici stanno procedendo alla pu… - cislscuolalomb : ESTERO NEWS 19/2021 - PUBBLICATE LE GRADUATORIE PROVVISORIE DEL PERSONALE ATA - Ticonsiglio : Novità graduatorie personale ATA terza fascia 2021: ricorsi, procedura, tempi <p>Ecco tutte le novità sulle graduat… - ElenaMarino17 : RT @MshAllh_theBook: ..intanto(al solito)la SQUOLABBUONA che cerca sani per vaccinarli,dopo 2anni,per dare organico DECENTE pers. ATA,quell… -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie ATA

terza fascia: le pubblicazioni definitive/ Elenco regione per regioneterza fascia: le pubblicazioni definitive/ Elenco regione per regione GREEN PASS, I PARCHI DI DIVERTIMENTO: "APPLICATO DAI 12 ANNI IN SU..." Tra l'altro il green pass andrà applicato ...In arrivo un nuovo decreto MIUR per le assunzioni dei DSGA con call veloce dal 2022. Ecco come funziona la chiamata veloce e cosa sapere ...I docenti precari inseriti nelle Gae e nelle Graduatorie degli ultimi concorsi avranno tempo sino a domenica per scegliere la sede. Già pubblicati gli elenchi relativi a utilizzazioni e assegnazioni p ...