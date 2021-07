Francesco Gabbani operato | l’annuncio dopo l’intervento chirurgico | “Adesso posso dirvelo”

(Di venerdì 30 luglio 2021)è statoe il cantante ha annunciato al suo pubblico cosa è successoil suo concerto all’Arena di Verona. L’artista ha rivelato di essere stato sottoposto a un interventoe ha spiegato come sta a seguito dell’operazione. Via Instagram, il suo messaggio ai fan: “finalmente“....

Lo ha annunciato via social. Il cantante carrarese nelle ultime ore ha pubblicato una foto, riassumendo le sue ultime settimane. "La magica esperienza dell'Arena " ha scritto " mi ...Dopo il successo del concerto dell' Arena di Verona , che si è tenuto lo scorso 4 luglio,si è sottoposto, in assoluta riservatezza, ad un intervento alle corde vocali . L'operazione si è tenuta ad Amburgo, in Germania. Il cantautore carrarese ha deciso di informare i ...Francesco Gabbani è stato operato e il cantante ha annunciato al suo pubblico cosa è successo dopo il suo concerto all’Arena di Verona. L’artista ha rivelato di essere stato sottoposto a un intervento ...Francesco Gabbani ha subito un intervento alle corde vocali ad Amburgo. È lo stesso cantante a rivelarlo, postando su Instagram alcune foto della degenza. “Adesso che è tutto passato – scrive rivolgen ...